CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM GK) için New York’ta bulunan diplomatik temsilcilerle ikili görüşmelerde bulunmak üzere New York’a gidiyor. Erhürman’a New York ziyaretinde Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros eşlik ediyor. Erhürman, New York öncesi Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı gerçekleştirdi ve ziyaretleriyle ilgili bilgi verdi. Basın Toplantısında, Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Milletvekilleri Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli ve Filiz Besim de hazır bulundu.

Erhürman, Sosyalist Enternasyonal toplantısında konuşacak

Erhürman, CTP’nin 1995 yılında ilk temasını kurduğu Sosyalist Enternasyonal'e 2008’de istişari üye, 2014’te ise tam üye olduğunu belirtti. Sosyalist ve sosyal demokrat partilerin üye olduğu bu uluslararası kuruluşun çeşitli dönemlerde toplantılar düzenlediğini ve CTP’nin üye olduğu için bu toplantılara katıldığını vurgulayan Erhürman, uluslararası alanda önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti. "Gazze’de katliam yaşanıyor, Lübnan da bu sürece dahil oldu. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor ve bölgemizde yeniden bir konumlanma yarışı yaşanıyor. Tam da bu dönemde Kıbrıs sorunu üzerinde hareketli bir dönem geçiriyoruz" diyen Erhürman, böyle bir dönemde Sosyalist Enternasyonal üyeleriyle bir araya gelecekleri toplantıda bu konuların ele alınmasının ve Kıbrıs Türk halkı adına konuşma yapmalarının son derece önemli olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkının bu adada özne olduğunu doğru zemine basarak anlatacağız”

Erhürman ayrıca New York’ta BM Genel Kurulu'nun düzenleneceğine dikkat çekerek, "Bütün dünya liderlerinin orada olduğu bir dönem. Biz bu dönemde hem Sosyalist Enternasyonal’de konuşmalar yaparak, üyelerle karşılıklı istişareler gerçekleştireceğiz hem de BM GK marjında orada bulunacak diplomatik temsilcilerle ikili görüşmeler yaparak, Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu ve halkımıza endişe veren gelişmeleri doğrudan doğruya bilgilendirme şansı bulacağız" dedi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu, Annan Planı'na yüksek oranda "evet" demiş bir halk olduğunu hatırlatarak, Talat-Hristofyas görüşmelerinde Kıbrıs Türk halkının barış ve çözüm için gösterdiği iradenin herkes tarafından bilindiğini vurguladı. Crans Montana’da 2017 yılında Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafının çözüme ulaşmak için yaptığı açılımların ortada olduğunu belirten Erhürman, buna rağmen Kıbrıs Türk halkının dünyada arzu ettiği konuma ulaşamadığını söyledi. Erhürman, doğru zemine basarak Kıbrıs Türk halkının bu adada özne olduğunu yoğun bir diplomasiyle anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

“Siyasi eşitlik pazarlık konusu yapılamaz”

Bu konumun elde edilmesinin yoğun bir diplomasiyle ve her fırsatın değerlendirilmesiyle mümkün olacağını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’de bir özne olduğunu ve haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. CTP’nin bu süreçteki görüşlerinin uzun süredir kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Erhürman, yeni bir müzakere sürecinin başlaması durumunda bunun önceki süreçlerden farklı olacağını, önceki arayışların sonuca ulaşmadığını ve uluslararası toplumun da bu konuda kendini sorgulaması gerektiğini ifade etti. Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin tartışma konusu olmadığını, bu durumu uluslararası toplumla bir kez daha paylaşacaklarını ve pazarlığa açık olmadığını vurguladı. İkili görüşmelerde ve Sosyalist Enternasyonal'de bu konuyu gündeme getireceklerini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha müzakere masalarında yıllar kaybetme niyetinde olmadığını ve müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini belirtti.

“CTP kuruluşundan bu yana çözüm ve barış perspektifini kaybetmedi”

İsrail, Girit ve Kıbrıs arasında planlanan enerji bağlantısının gündemde olduğunu, fizibil olan yöntemin Türkiye üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, enerji konusunda karşılıklı bağımlılığın oluşacağına dikkat çekti. Erhürman, New York’ta bu konuları yüz yüze görüşmenin ve Kıbrıs'ın doğru bir şekilde gündeme gelmesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirtti. Son olarak, CTP’nin kuruluşundan bu yana çözüm ve barış perspektifini kaybetmemiş bir parti olduğunu vurgulayan Erhürman, Sosyalist Enternasyonal üyeleri ve BM GK toplantısı için New York’a gelen diplomatik temsilciler açısından Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumanın önemine değindi. 6 gün sürecek bu yoğun program kapsamında, bir gün Sosyalist Enternasyonal toplantısına ayrıldığını ve diğer günlerde ikili görüşmeler yaparak bölgeye ilişkin konuları gündeme getireceklerini açıkladı.

