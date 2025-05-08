Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun dün açıkladığı 2023-2024 Türkiye Raporu’nu değerlendirerek, “Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını yok sayan, önyargılı ve gerçeklikten kopuk anlayışını gösteren belgelerine bir yenisini eklemiştir' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık, Avrupa Birliği’ni, yanlı ve gerçek dışı değerlendirmelerde bulunmak yerine, Kıbrıs’ta adil, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm için Rum tarafını Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmeye teşvik etmeye çağırdı.

-"Federasyon temelli çözüm çabaları Rum tarafının tutumu nedeniyle geçerliliğini yitirdi"

Yapılan açıklamada, raporda Kıbrıs meselesine yalnızca “iki toplumlu, iki bölgeli federasyon” temelinde çözüm önerisinin yer almasının, Avrupa Birliği’nin adadaki siyasi ve fiili gerçekleri ısrarla görmezden geldiğini açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, federasyon temelli çözüm çabalarının, Rum tarafının uzlaşmaz ve tek taraflı tutumu nedeniyle geçerliliğini yitirdiği vurgulandı.

- "KKTC'nin iki devletli çözüm vizyonu Anavatan Türkiye tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor"

Açıklamada, Türkiye’ye Kıbrıs’taki iki devletli çözüm vizyonundan vazgeçmesi yönünde yapılan çağrıların ve üyelik sürecine ilişkin şart koşmaların, Avrupa Parlamentosu’nun adadaki gerçeklikten ne denli uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü temel alan iki devletli çözüm vizyonu, KKTC’nin kararlı politikası olup, Anavatan Türkiye tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmektedir.” denildi.

Açıklamada Genel Kurul’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarete dair ayrı bir oturum düzenlenmesi kınandı.

- "İki egemen devletin ilişkisinde AB’nin ya da GKRY’nin herhangi bir söz hakkı yok"

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki egemen devletin karşılıklı iradesine dayandığı ve bu ilişkilerin niteliği hakkında Avrupa Birliği’nin ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin herhangi bir söz hakkı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, eleştirilerin dikkate alınmaya değer bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "Anavatan Türkiye’nin ülkemize yönelik siyasi, ekonomik ve mali desteği, halkımızın refahı ve geleceği için hayati öneme sahiptir. Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini yok sayar nitelikteki bu tür girişimler tarafımızca hükümsüz sayılmaktadır" ifadelerine yer verildi.