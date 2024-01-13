Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle, merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından organize edilen “Kıbrıs’ta Nereye Doğru?” başlıklı panele katılarak konuşma yaptı. Geçtiğimiz gün Ankara’da gerçekleştirilen panele, emekli diplomatlar, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve politikacılardan oluşan geniş bir davetli topluluğu ilgi gösterdi.

Moderatörlüğünü TEPAV’ın AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp’ın yaptığı panelde Erhürman, Kıbrıs Sorununda yaşanan süreçle ilgili bilgi vererek, önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasında Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünün adada ve bölgede yarattığı olumsuzluklara değinen Erhürman, başlaması muhtemel yeni bir sürecin BM parametreleri zemini dışında olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Erhürman, siyasi eşitliğin 1991 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararında detaylandırıldığını, bunun müzakere süreçlerinde defalarca teyit edildiğini ve CTP’nin bunu müzakereye açık olmayan bir pozisyon olarak değerlendirdiğini belirtti. İki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyona müzakereler yoluyla ulaşılacağının bilindiğini ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını doğru modalitelerle başlayacak müzakereler yoluyla ulaşılacak bir çözümde gördüklerini vurguladı. Sırf müzakere ediliyor görüntüsü vermek için başlatılacak ve yıllar sürecek yeni bir sürecin hiçbir anlamı olamayacağını belirten Erhürman, ucu açık olmayan, sonuç odaklı, temel parametrelerden biri olan siyasi eşitliğin tartışma ve pazarlık konusu olmayacağı ve Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesine rağmen bir kez daha sonuç alınamaması durumunda statükonun aynen devam etmeyeceğinin başlangıçta güvence altına alınacağı bir sürecin ilgili tüm tarafların katkısıyla BM tarafından şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erhürman’a Ankara ziyaretinde Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ile Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Birol Karaman da eşlik etti.