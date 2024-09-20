Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücretin yükselmesine rağmen alım gücünün düştüğünü, ekonomik sorunların giderek derinleştiğini söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Erhürman, Kanal T’de katıldığı programda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını da kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu zihniyeti hak etmiyor, biz hazırız ve çare vardır” dedi.

-“Alım gücünde iyileşme sağlanamıyor”

Son 8 ayda ekonomi yönetiminde ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Erhürman, asgari ücretin artmasının hayat pahalılığını da beraberinde getirdiğini, ancak alım gücünde bir iyileşme sağlanamadığını belirtti.

Erhürman, “Bir kahve içtiğinizde veya dışarıda yemek yediğinizde bile alım gücünüzün nasıl azaldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz” dedi.

Asgari ücretin nominal olarak artmasına rağmen gerçek anlamda vatandaşın cebine yansımadığını ifade eden Erhürman, özellikle küçük işletmelerin artan personel giderleri karşısında çaresiz kaldığını ve mali zorluklarla boğuştuğunu söyledi.

-"Ekonomi yönetilemiyor”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir yıldır ekonominin güneye kaymaya başladığını söylediklerini de hatırlatarak özellikle alışverişlerin güneye kaymasının maliye gelirlerini düşürdüğünü belirtti. Erhürman , “Ekonomi yönetilemiyor” diyerek bu durumun sürdürülemez olduğunu ve bir sarmal haline geldiğini de ileri sürdü.

-"Bir kişi çıkıp 'Biz mutluyuz, her şey iyi gidiyor' diyemiyor"

Erhürman, hükümetin ülkeyi yönetemediğini, eğitim ve sağlık gibi hayati alanların ihmal ettiğini, uzun zamandır devletin de yönetilmediğini, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ilgisinin “devlet yönetmek” olmadığını savundu.

Eğitime değinen, kamu okullarının açılmasının kurultay sonrasına ertelendiğini söyleyen Erhürman, “Ne kamu okullarındaki çocuklarımız ne de özel okullardaki öğrencilerimiz ayrımcılığı hak ediyor. Bu ‘hükümetin’ zihniyeti gitmeli” dedi.

Ülkenin genel havasında mutsuzluk ve umutsuzluk olduğunu savunan Erhürman, “Bir kişi çıkıp 'Biz mutluyuz, her şey iyi gidiyor' diyemiyor” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirterek, “Kıbrıs Türk halkı bu zihniyeti hak etmiyor, biz hazırız ve çare vardır” diye konuştu.