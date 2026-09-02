Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kayıp olduğu deniz faciasının ardından dayanışma çağrısında bulundu.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Girne Yarı Maratonu gelirinin faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine aktarılması yönündeki kararını selamladı.

Aynı dayanışmayı büyütmek amacıyla Ekim ayında düzenlenecek Lefkoşa Yarı Maratonu’nun gelirinin de aynı amaç doğrultusunda değerlendirilmesi yönündeki önerisini yarın komisyona sunacağını açıklayan Harmancı, belediyelerin düzenleyeceği diğer organizasyonların da dayanışmaya katkı koyabilmesi için Belediyeler Birliği çatısı altında istişare etmeye ve birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan elim kazanın acısı hala çok taze. Bu zor günlerde dayanışmayı büyüten, acıyı paylaşmanın ötesinde sorumluluk alan her adımı çok önemli buluyorum.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, Girne Yarı Maratonu’nun gelirinin bu faciada hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerine aktarılması yönündeki fikrini ve kararını yürekten selamlıyorum.

Biz de aynı dayanışmayı daha da büyütmek için, Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Lefkoşa Yarı Maratonu’nun gelirini aynı amaç doğrultusunda değerlendirilmesi önerimi yarın komisyona sunuyorum.

Önümüzdeki aylarda belediyelerimiz tarafından düzenlenecek maraton ve diğer organizasyonların da bu ortak dayanışmaya katkı koyabilmesi için Belediyeler Birliği çatısı altında istişare etmeye ve birlikte hareket etmeye hazırız.

Çünkü böylesi zamanlarda şehirlerin sınırları, kurumların isimleri, kimin nerede görev yaptığı önemini yitirir. Geriye tek bir sorumluluk kalır: Acıyı paylaşmak, dayanışmayı büyütmek ve kaybettiğimiz insanlarımızın geride bıraktıklarının yanında olduğumuzu hissettirmek.”