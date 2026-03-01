Ülke genelinde polis trafik ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde kontrol edilen 1990 araç sürücüsünden, 11’i alkolden, 184’ü süratten olmak üzere 380 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Üç sürücü tutuklanırken, 44 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, raporlanan trafik suçları şöyle kaydedildi:

“184’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si elektrikli scooter’ın kullanım kurallarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3’ü aracın ışık kurallarına uymamak ve 106’sı diğer trafik suçları”