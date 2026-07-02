Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, temmuz ayı itibarıyla süreçte hareketlilik yaşanacağı yönündeki öngörülerinin ilk gün itibarıyla gündeme gelmeye başladığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki seçim süreci ile dönem başkanlığının ardından temmuz ayında diplomatik temasların hız kazanacağını aylar öncesinden kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin açık olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çözüm yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin benimsedikleri ilkeler ve yöntemlerin hem ilgili taraflarla hem de kamuoyuyla defalarca paylaşıldığını belirtti.

Kıbrıs sorununu etkileyebilecek tüm uluslararası girişimleri dikkatle değerlendirdiklerini ifade eden Erhürman, "Hangi taraftan gelirse gelsin provokasyonlara ve oyunlara alet olmayız" mesajını verdi. Sükûnet, ciddiyet ve kararlılıkla hareket ettiklerini vurgulayan Erhürman, bu yaklaşımın artık herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erhürman, ortada üzerinde uzlaşılmış bir plan değil, yalnızca çeşitli fikirlerin bulunduğunu daha önce dile getirdiklerini anımsattı. Buna rağmen Siyasi Partiler Konseyi, sendikalar, Gençlik Koordinasyon Masası, iş dünyası temsilcileri ve isteyen tüm kesimlerle bu fikirleri paylaştıklarını belirtti.

Halkı anlam taşıyan her gelişme hakkında zamanında bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade eden Erhürman, süreçten siyasi kazanç elde etme gibi bir amaçlarının bulunmadığını vurguladı.

Açıklamasının sonunda önceliklerinin Kıbrıs Türk halkının, özellikle de çocukların hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin özne konumunun korunması olduğunu belirten Erhürman, "Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. Telaşa mahal yok." ifadelerini kullandı.