Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Başkanı Nikos Hristodulidis bugün ilk kez bir araya gelecek.

Erhürman ile Hristodulidis arasında gerçekleşecek tanışma toplantısı niteliğindeki ilk görüşme saat 09.30’da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur. Bu atmosferi yaratmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.