Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki görüşmesi başladı.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 16.00 sıralarında başlayan görüşme, yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına hazırlık niteliği taşıyor.

Ofise ilk olarak Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis geldi. Liderleri, BM’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Şefi Sergiy Illarionov karşıladı.

Görüşmede Erhürman’a Müsteşar Mehmet Dânâ, Hristodulidis’e ise müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Bugünkü toplantı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin ardından iki lider arasındaki ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

Erhürman ile Hristodulidis, baş başa 8 Mayıs’ta görüşmüş, 29 Temmuz’da ise Guterres’in katılımıyla bir araya gelmişti.