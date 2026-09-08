Lefkoşa’da bir oto galeri içerisinde bulunan bir araç, üzerine yanıcı madde dökülüp kundaklandı, meseleyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 03.30’da Şehit Ertuğrul Arif Sokak üzerinde faaliyet gösteren Tol Cars isimli oto galeri içerisinde bulunan bir araç, üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; bir araç tamamen, alevlerin sirayet etmesi sonucu başka bir araç da kısmen yandı. Yangında iş yerinin çatı kısmı ise islenmek suretiyle hasar gördü.

Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.B.(E-19) ve A.A.(E-20) Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Foto: Ahmet İkidereli