Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, doğal yaşamı ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü “Zehirsiz Kent Projesi” kapsamında, sivrisineklerle kaynağında ve larva döneminde mücadele etmek amacıyla sivrisinek üreme kaynakları risk haritası oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 ve 2026 döneminde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, belediye sınırlarındaki köylerde evler, bahçeler ve ortak kullanım alanları detaylı biçimde incelendi ve sivrisineklerin üreyebileceği 560 potansiyel kaynak tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda 18 köyü kapsayan sivrisinek üreme kaynakları risk haritası oluşturuldu.

Risk haritasına göre belirlenen alanlara, belediye ekipleri tarafından 10 günde bir kontrol yapılarak, larva gelişimi ve risk düzeyine göre, çevreye, insan sağlığına, hedef dışı canlılara zarar vermeyen biyolojik larvasit uygulanıyor. Tüm kontroller ve uygulamalar kayıt altına alınarak risk haritası güncelleniyor. Böylece sivrisinek popülasyonunun kaynağında, planlı ve sürdürülebilir biçimde kontrol edilmesi hedefleniyor.

-Serinsu: “Mücadele uçkun sivrisineğe değil, kaynağa yapılıyor”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi Sorumlusu Laden Serinsu, projenin temel yaklaşımının, yetişkin sivrisinekleri ilaçlamak yerine onların üreme kaynaklarını ortadan kaldırmak ve larva döneminde kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Uçkun sivrisineklere yönelik ilaçlamanın popülasyonun yalnızca küçük bir bölümüne ulaşabildiğini belirten Serinsu, üreme kaynaklarına yönelik biyolojik mücadelenin larvaların yetişkin sivrisineğe dönüşmesini yüzde 95’e kadar engelleyebildiğini vurguladı.

Halk sağlığı açısından önem taşıyan sivrisinek türleri ve olası üreme alanları da takip ettiklerini belirten Serinsu, küçük miktardaki durgun suyun dahi sivrisinekler için üreme alanı oluşturabildiğini; kovalar, bidonlar, saksı altlıkları, klima suyu kapları, eski lastikler, yağmur suyu birikintileri, bakımsız havuzlar, su depoları ve rögarlar gibi alanların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Serinsu, vatandaşları su depolarının kapaklarını kapalı tutmaya, açık kaplardaki suları en az haftada bir boşaltıp temizlemeye, lastik ve kullanılmayan eşyaları su biriktirmeyecek şekilde muhafaza etmeye ve havuzların bakımını düzenli yaptırmaya çağırdı. Serinsu, çevrede tespit edilen sivrisinek üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması veya belediyeye bildirilmesinin de ortak mücadelenin önemli bir parçası olduğunu hatırlattı.