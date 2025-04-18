Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesini, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte temsil edecek ve koruyacağız” dedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Erhürman, “Ben bu topluma irade vaat ediyorum. Kendi iradesine, kendisiyle birlikte sahip çıkmayı vaat ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesini, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte temsil etmeyi ve korumayı vaat ediyorum. Bu halka bölünmemeyi, parçalanmamayı vaat ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğini ve iradenin tek yanlı olmaması gerektiğini de belirtti.

Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Erhürman, “İspata ihtiyacımız yok. Kendi kimliğimizi kendimiz tanımlarız” diye konuştu.

-“Yapay bir sorunu bu hale getirdiler”

Eğitimde yaşanan sorunlara değinen Erhürman, olayın okullardaki bazı öğrencilerin veya ailelerin bir talebi üzerine başladığını hatırlattı. Eğitimde öğrencilerin ve velilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini fakat senenin ortasında her talebin karşılanmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, dönemin ortasında köklü bir mevzuat değişimine gidilemeyeceğini kaydetti.

Eğitimde köklü ve toplumsal sorun yaratacak değişimlerin bir gecede yapılamayacağını söyleyen Erhürman, "Bu halkı zerrece tanıyor olsaydınız, umursasaydınız, bunu yapmazdınız ve bunlar da yaşanmazdı” dedi. Erhürman, tüzük değiştirilmeden çalıştay düzenleneceğinin söylendiğini hatırlattı .

Erhürman, şöyle devam etti:

“Kendileri önermiş olmasına rağmen, kendi önerilerini de hayata geçiremediler. İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki talep, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile çözüldü. Neden en başında bunu yapmadınız ve bu sorunları yarattınız? Bu yapay bir sorundur, suni bir sorundur dedik. Eğitimin zaten bin sorunu var dedik. Çocukları birbirine kırdırmayın diye çaba gösterdik, getirdikleri hal bu oldu”

-“İradeniz yok”

UBP PM’nin konuyla ilgili açıklamasını değerlendiren Erhürman, kaleme alınan metinde de söz konusu sorunun yapay bir sorun olduğunun belirtildiğini söyledi.

“Suni bir soruna mevzuatı değiştirerek çözüm üretmeye çalışmazsınız. İradeniz yok. İradeniz olmadığı için memleketi bu hale getirdiniz” diye konuşan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanın açıklamalarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“ ‘Bu memleketi Rumluktan kurtaramadık’ diyor. Rumculuk üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Rum olmak, İngiliz olmak, Fransız olmak hakaret değil. Ama biz, Kıbrıslı Türklere neden Rum denildiğini anlayacak zekaya sahibiz. Kıbrıslı Türkleri yeterince Müslüman, Türk olmayan diye tanımlıyor birileri. O yüzden böyle söyleniyor”

Hakaretlerin ve bu söylemlerin çıkış sebebinin “iradesiz davranmanın yarattığı boşluktan” kaynaklandığını savunan Erhürman, bazı kesimlerin bunları söyleme cüreti gösterdiğini belirtti.

“Hangi makamda olursa olsun hiç kimse Kıbrıslı Türklere hakaret etme cüretini gösteremez” diyen Erhürman, şunları kaydetti:

“Kimin haddine düşmüş kendi kimliğimi belirleme hakkım üzerinden bana ayar vermek? Ben sana soruyor muyum nereden geldin? Ben seni sorguluyor muyum yeterince Türk müsün, Müslüman mısın diye? Yaratılan zeminde bunlar söylenebiliyor”

-“Ben bu topluma irade vaat ediyorum”

TC-KKTC arasındaki ilişkilerin, doğru zeminde, iyi ilişkiler olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu zemini berhava ettiler. İradeyi tek yanlı bir hale döndürdüler" dedi.

Kıbrıs Türk halkının özgüvenini zedelemek için her taraftan çok çaba gösterildiğini vurgulayan Erhürman, “İradenin asli sahibi, özgüvenle kendi iradesini ortaya koyacak. Bizim ispata ihtiyacımız yok. Kendi kimliğimizi kendimiz tanımlarız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde herkesin Kıbrıs’ı ve Kıbrıs sorununu çok önemsediğini belirten Erhürman, “Bir şeyi önemsemek, sevdiğini söylemek başka bir şeydir, bilmek başka bir şeydir. Kıbrıs sorunuyla ilgili en temel unsurlar bilinmeden yorum yapılıyor” diye konuştu.

Çocukların “bu şartlarda, iradesizlik ortamında yaşamak istemediğini” söyleyen Erhürman, “Bizim üstümüze düşen görev, burayı çocuklarımız için yaşanabilir bir hale getirmektir. Burada bir halk vardır. Bu toplumda yıllardır uygulanan kurallar var. Bölünmeyecek, parçalanmayacağız” dedi.

Erhürman, içinde bulunulan durumdan çıkışın işaretlerini halkın gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda vaatlerinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Erhürman, “Ben bu topluma irade vaat ediyorum. Kendi iradesine, kendisiyle birlikte sahip çıkmayı vaat ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesini, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte temsil etmeyi ve korumayı vaat ediyorum. Bu halka bölünmemeyi, parçalanmamayı vaat ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti halkını kardeş olarak gördüğünü vurgulayan Erhürman, “Orası sevindiğinde burası da sevinir. TC-KKTC ilişkileri doğru zeminde, kardeşlik zemini üzerinde yürümelidir. İrade tek yanlı olmamalıdır. Bunu sağlayacak olan en önde gelen makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır” diye konuştu.