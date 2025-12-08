Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Meclis'te Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü. Tartışmaları dikkatle izledim. Hangi görüşte olursa olsun, söz alıp görüşlerini dile getiren herkese teşekkür ederim” dedi.

Erhürman, “Yalnızca şu kadarını söylemekle yetineyim: Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan bu halkın azınlık statüsüne düşürülmesini ne ben kabul ederim ne Meclis'teki herhangi bir milletvekili ne de herhangi bir Kıbrıslı Türk! Böyle bir şey asla söz konusu değildir ve endişe olarak dile getirilmesi dahi son derece gereksizdir” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, tüm milletvekili arkadaşlarına da teşekkür etti.