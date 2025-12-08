Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.
Murat Şenkul, “Mecbur kalmadıkça Girne-Lefkoşa yolunu kullanmayalım. Mümkünse sokağa çıkmayalım. Çok yoğun yağış var, 2-3 noktada dere taşması tespitimiz var” ifadelerini kullandı.
Şenkul, "Kaçış yolu keskin virajlarda toprak kayması var, yol açıktır, ekiplerimiz birazdan müdahale edecek. Biz yine de mecbur değilsek kullanmayalım" dedi.