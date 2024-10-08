CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mümkün olan en erken sürede seçime gitmek gerektiğini vurgulayarak, “Parti merkezine gidiyor, MYK’yı toplantıya çağırıyoruz. Seçimin tarihi, sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili kararları üretip kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Meclis'te grup toplantısı yapan CTP milletvekilleri adına açıklama yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, “Halkı da bizi de ilgilendiren şudur; bu ülke yönetilmiyor. Bu film dün gece kopmuştur ve bu rezalet sürdürülebilir değildir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Meclis Başkanlığı seçiminin bitmesi gerektiğini söylediklerini anımsatarak, UBP ile CTP’nin Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye Danışma Kurulu’nun toplantıya çağırması, yeni seçim sürecini başlatması için imzalı bir yazı verdiğini söyledi.

Buna rağmen Zorlu Töre’nin Danışma Kurulu’nu toplamayı reddettiğini kaydeden Erhürman, “CTP koltuk değneği olsun da bu işi bitirelim noktasına gelindi. Bizim buna ortak olmamız söz konusu değildir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yurt dışına gittiğinden bugün itibarıyla Zorlu Töre'nin Cumhurbaşkanı Vekili olduğunu; Fazilet Özdenefe’nin ise Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na vekalet ettiğini anımsatan Erhürman, Özdenefe’nin Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmayacağını, bu sürecin koltuk değneği olmayacaklarını yineledi.

Erhürman, “Ersin Tatar dönünce Zorlu Töre Meclis Başkanlığı’na gelir yeni bir seçim ilan edilir, edilmez bunlar ne halk ne de bizim için bir anlam ifade etmez. Toplumun gerçekliği ile bu arkadaşların gerçekliği birbirinden kopmuştur, bizim buna ortak olmamız söz konusu değildir” dedi.,

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mümkün olan en erken sürede seçime gitmek gerektiğini vurgulayarak, “Parti merkezine gidiyor, MYK’yı çağırıyoruz. Seçimin tarihi, sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili kararları üretip kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.