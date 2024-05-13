Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sağlık politikasının ancak nüfus politikasıyla belirlenebileceğinin söyleyerek, “Ülkenin plansızlığı hemşireye de, hekime de, hastaya da bedel ödetir” dedi.

Erhürman, sağlığın hekimle, hemşireyle planlanması ve yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası başkanlarının etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaların çığlık niteliğinde olduğuna işaret eden Erhürman, bu konuşmaların, ne bakan gibi "gençliklerine, heyecanlarına” verilerek, ne de cumhurbaşkanı gibi “hoşgörü” gösterilerek geçiştirilebileceğini kaydetti. Erhürman, ana muhalefetin bu konuşmalarından gerekli mesajları aldığını da ifade etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın uluslararası alanda gösterdiği çabayı takdir ettiğini de ifade eden Erhürman, "Kıbrıs Türk hemşireleri vardır, siz onları yok sayamazsınız dediniz... Orada kurduğunuz bu cümle hepimizin göğsünü kabarttı ama bunu buralarda söylemek zorunda bırakıldığınız için de yüreğimiz burkuldu” dedi.

Sağlıkta şiddetle ilgili yasanın Savcılıktan döndüğüne dair bilgisi olmadığını da söyleyen Erhürman, Sağlık Bakanı bu konuda kendileriyle istişare ederse memnun olacağını ifade etti.

Tufan Erhürman, sağlık politikasının nüfus politikasıyla belirlenebileceğini belirterek, yasa yeniden değiştirilse, değil 114, bin 114 hemşire dahi istihdam edilse ihtiyacın karşılanamayacağını söyledi.

Erhürman, “İhtiyacı bilmiyoruz… Eğer bir ülkede nüfusu bilmezsek, önümüzdeki 5 yılda nüfusun kaç olacağına dair öngörümüz yoksa kaç hemşirenin, kaç ebenin ihtiyacımızı karşılayacağını bilemeyiz” diye konuştu.

Sağlık Bakanının “Hemşirelere yıllardır alınmayan üniformalar alındı” açıklamasından da hicap duyduğunu söyleyen Erhürman, “Umarım bir daha Hemşireler Günü’nde böyle müjde vermeyiz” dedi.

Tufan Ehürman, konuşmasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri ve Şampiyon Meleklere de rahmet diledi.