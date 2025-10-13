Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu ülkenin üreticisinin, girişimcisinin, sanayicisinin, turizmcisinin, esnafının, içerideki ve dışarıdaki eşitsiz ve adil olmayan uygulama ve düzenlemelerle ezilmesine, itilmesine, kakılmasına engel olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti. Ziyarette birçok milletvekili ve KTSO Yönetim Kurulu ile üyeleri de hazır bulundu. KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Tufan Erhürman’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

-Erhürman: “Ortak zemin yoktur” tespiti başarı gibi gösterildi

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, KTSO yetkililerini sıcak karşılama için teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığının işlevleri konusunu hatırlamakta fayda olduğunu vurgulayan Erhürman, önceki dört cumhurbaşkanının birebir aynı görüşlere sahip insanlar olmadıklarını, ancak dördünün de bazı ortak noktalarının olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı sadece müzakerecilikten ibaret değildir ama müzakere varsa, Cumhurbaşkanı aynı zamanda müzakerecidir.” diyen Erhürman, önceki dört cumhurbaşkanının da aktif bir şekilde müzakere yürüttüğünü vurguladı.

Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı, ortada bir müzakere süreci yoksa bile, görüşme masasında sürekli aktif olan kişidir.” dedi.

Müzakere masası ile görüşme masasını birbirinden ayırdığına işaret eden Erhürman, müzakere masasının, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün görüşüldüğü masa, görüşme masasının ise Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ya da Kıbrıs Türk halkının ihlal edilen hak ve çıkarlarının ele alındığı masa olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanlığının içeride de üstlendiği görevler olduğunun altını çizen Erhürman, “Bu görevler, Anayasa'dan ve mevzuattan aldığı yetkilere dayanır. İlk dört cumhurbaşkanı da müzakere yürüttü. Ancak geride bıraktığımız beş yılda bir tek müzakere masası dahi kurulmadı. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü rafa kalktı.” diye konuştu.

-“BM kendi sözlerine sahip çıksın”

Tufan Erhürman, “Tatar 'Ben iki devletlilik istiyorum' deseydi ve orada dursaydı, kendisini anlamam daha kolay olurdu. Zaten şu anda fiilen iki devletli bir yapı var. Ersin Bey bunu söylemekle yetinmedi. Bunu söylemekle kalsaydı, 'çözümsüzlük çözümdür' demekti. Ancak o, 'iki devletli çözüm istiyorum' dedi.” diye konuştu ve çözümün ancak BM’nin kurduğu masada görüşülebilecek bir şey olduğuna dikkat çekti.

“Bir iki gün önce Azerbaycan’da yapılan toplantının sonuç bildirgesine baktığınızda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 'Kıbrıs’ta müzakereler yoluyla ulaşılabilecek, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm istiyoruz' dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin de altına imza attığı sonuç bildirgesinde 'Adadaki gerçeklere uygun müzakereler yoluyla ulaşılacak bir çözümü destekliyoruz' ifadesi yer aldı.” hatırlatmasında bulunan Erhürman, o zaman neden beş sene boyunca hiçbir müzakerenin yürütülmediğini sordu. "Beş yılın dördüncü yılında BM’ye sunduğu son belge 3D formülüydü. Bu 3D formülü her nedense bugünlerde konuşulmuyor. 3D; doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temastır." diyen Erhürman müzakerelerin başlaması için tek ön şartının olduğunu söyledi. Erhürman, “BM kendi sözlerine sahip çıksın.” ifadelerini kullandı. Görüşme masasının da önemine vurgu yapan Erhürman, “Yeşil Hat konusunda, doğrudan ticaret konusunda çıkarılan problemler konuşulacak. Karma evlilikler konusunda çıkarılan sorunları, burada doğan çocukların seyahat engellerini konuşalım. Yeni kapıları konuşalım. Var olan kapılardaki eziyetleri konuşalım. Bütün bunları BM’nin önünde konuşalım.” dedi.

-“Ayaklarımız üzerinde duracak, hep birlikte üreteceğiz”

Çalışmanın, emeğin karşılığını bulduğu, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam süreceği bir ülke için gece gündüz demeden çalışacaklarına dikkat çeken Erhürman, “Ailelerinin gelir düzeyleri ya da özel durumları dolayısıyla eğitim, sağlık ve başka alanlarda yaşıtları karşısında dezavantajlı durumda olan çocuklarımızın görmezden gelinmesine asla izin vermeyeceğiz.” dedi. “Gençlerimizin, kendilerinin veya ailelerinin düşünceleri, siyasi görüşleri ya da başka herhangi bir nedenle, haksızlıkla, adil olmayan uygulamalarla karşılaşmalarına göz yummayacağız.” diyen Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "beş boş yılın" açığını kapatmak için 24 saat çalışan bir Cumhurbaşkanlığı olacağına vurgu yaptı. Erhürman, “Bu ülkenin üreticisinin, girişimcisinin, sanayicisinin, turizmcisinin, esnafının, içerideki ve dışarıdaki eşitsiz ve adil olmayan uygulama ve düzenlemelerle ezilmesine, itilmesine, kakılmasına engel olacağız.” dedi. “Ayaklarımız üzerinde duracak, hep birlikte üretecek, pastayı hep birlikte büyütecek, hep birlikte, adil biçimde paylaşacağız.” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.