Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının tarih boyunca hiçbir dönemde masadan kaçmadığını, ancak masada olmanın haklardan, menfaatlerden ve siyasi eşitlikten vazgeçmek anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tartışılamaz olduğunu kaydetti; “Eşit egemenlik anlayışını içine sindiremeyenlerin çözümden bahsetmemesi gerekir" dedi.

Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yer alan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

İlk olarak heyetler arası, ardından baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Erhürman ve Yılmaz açıklamalarda bulundu.

- Erhürman: “Zaman zaman bir araya gelerek konuları istişare etmek bizim için önemli”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin “başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilere benzetilemeyeceğini” vurgulayarak, zaman zaman bir araya gelebilmenin ve konuları konuların istişare içinde yürütmenin önemine dikkat çekti.

"Eşit egemenlik haklarımızın sahada ihlal edilmesine tahammül göstermeyeceğiz"

Erhürman, Kıbrıs konusuna yaklaşımında “görüşme masası” ile “müzakere masasını” ayırdığını kaydederek, bu süreçte geçmişte yaşananların göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olarak eşit egemenlik haklarına sahip olduğuna işaret eden Erhürman, bu hakların sahada ihlal edilmesine tahammül göstermeyeceklerini söyledi. Erhürman, özellikle son dönemde AB Dönem Başkanlığıyla birlikte bazı yaklaşımların daha da kabul edilemez noktalara taşındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının tarih boyunca hiçbir dönemde masadan kaçmadığını, ancak masada olmanın haklardan, menfaatlerden ve siyasi eşitlikten vazgeçmek anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Masa dışında da bir “dünya” bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik yollarla Kıbrıs Türk halkının dünyayla ilişki kurmasına katkı koyduğunu söyleyen Erhürman, göreve geldiği gün itibarıyla bu anlayışla beraber çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti; iş birliğinin devamını diledi.

-Yılmaz: “Hem Kıbrıs konusu hem de KKTC’nin kalkınması için çalışmalarımız sürüyor”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, bugün tekrar Cumhurbaşkanlığı’nda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin “çok özel” olduğunu söyledi; bu kapsamda yapılan görüşmelerin her zaman faydalı olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, bir yandan Kıbrıs davasıyla ilgili ortak çalışmaların sürdüğünü, diğer yandan KKTC’nin kalkınması ve refahı için mali iş birliği programları çerçevesinde birçok projede ortak çalışma yürütüldüğünü belirterek, gelecek dönemde bunları artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

-"Üretimin geliştirileceği, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir ekonomik yapı üzerinde çalışacağız"

Kamu yatırımlarının yanında girişimcilik konusuna da daha fazla odaklanmak istediklerini kaydeden Yılmaz, özellikle kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere üretimin geliştirileceği, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir ekonomik yapıyı nasıl sağlayacağı üzerinde çalışacaklarını belirtti. Yılmaz, bu kapsamda bugün hükümet yetkilileri ve iş dünyasıyla bir toplantı yapılacağını hatırlattı.

Türkiye’nin ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs’la ilgili konuları yakından takip ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erhürman’la diyalog içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, “Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman yalnız değildir.” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, özellikle AB Dönem Başkanlığı vesilesiyle Rum kesiminin yaptığı açıklamaları kınadı; bu açıklamaların geçmişle ve bugünün gerçekleriyle örtüşmediğini söyledi. Yılmaz, “Haklı pozisyonumuzu sonuna kadar her platformda savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

-"Eşit egemenlik anlayışını içine sindiremeyenlerin çözümden bahsetmemesi gerekir"

Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tartışılamaz olduğunu söyleyen Yılmaz, “Eşit egemenlik anlayışını içine sindiremeyenlerin çözümden bahsetmemesi gerekir. Adanın gerçekleri ortadadır. İki ayrı devlet, iki ayrı halk vardır. Dolayısıyla bu gerçekleri tanımadan, görmeden ortaya konan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.” ifadelerini kullandı.

İki ayrı devlet olmasının iş birliği yapılmayacağı anlamına gelmediğini de vurgulayan Yılmaz, “en küçük iş birliği konusunda atım atmayanların imaj çabalarının boş olduğunu” ve iş birliği alanlarında adım atılmasını beklediklerini kaydetti. Yılmaz bunun aynı zamanda bir “samimiyet testi” olduğunu söyledi.

Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini, bu tür dönemlerde daha güçlü bir birlik ve beraberliğin önem kazandığını dile getiren Yılmaz, Rum tarafının adadaki Türk askeri varlığına ilişkin söylemlerini kabul etmediklerini ifade etti; tek taraflı yapılan ve adanın güvenliğini olumsuz etkileyen adımlarının görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, Türk askerinin varlığının adaya istikrar ve güven getirdiğini, bunun yalnız Kıbrıs Türklerine değil Rumlara da katkı sağladığını belirtti.

KKTC’nin son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere çeşitli platformlarda daha görünür olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Yılmaz, KKTC’nin uluslararası alanda daha aktif ve daha görünür hale gelmesi için desteğin süreceğini kaydetti.

- Yılmaz’ın temasları...

Cevdet Yılmaz, görüşmenin ardından Lefkoşa Concorde Otel’de “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi Lansman Töreni”ne katıldı.

Ardından Acapulco Otel’de, saat 15.00’te KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı gerçekleştirecek olan Yılmaz, temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde adadan ayrılacak.