

Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayında 6 kişi daha tutuklandı.

16 yaşındaki A.K. isimli genç saldırgan ile kendisine tabanca ve motosiklet kaskını temin etmekle suçlanan zanlı Ferdi Yıldırım'ın ardından zanlılar Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez, Ertan Yılmaz, Burak Gökçek, Azizcan Gökçek ve Hüseyin Karabatak isimli 6 kişi dahil, toplam 8 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

“Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan tüm zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Daha önceki duruşmalarda 16 yaşındaki A.K.'yi "azmettirmekle" suçlanan Burak Akdağ, olayla bağlantısı olmadığının tespit edilmesi üzerine mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Yargıç Şevket Gazi'nin huzurunda görüşülen davada İddia Makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ile savunma avukatları da hazır bulundu.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal, olayla ilgili olguları yeniden anlattı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Turgal, olayın 6 Ocak tarihinde, saat 10.21'de, Küçük Kaymaklı bölgesindeki Uluhan Oto Galeri isimli işletmenin önünde meydana geldiğini söyledi.

Polis, 16 yaşındaki A.K.'nin, Uluhan Oto Galeri önünde 6 el ateş ederek, oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ın ağır yaralanmasına ve bazı araçların da hasar görmesine sebep olduğunu söyledi.

Polis, olayda yaralanan Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ın hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

POLİS OLGULARI AKTARDI

Polis Memuru Emrah Turgal, zanlılar Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez ve Ertan Yılmaz ile halen aranan şahısların temin ettiği beyaz renkli "plakasız motosiklet" ile zanlı Ferdi Yıldırım ve halen aranmakta olan başka şahısların temin ettiği motosiklet kaskı ve tabancaların 16 yaşındaki genç saldırgan A.K.’nin tasarrufunda bulunduğunu söyledi.

Oayda kullanılan motosikletin yanı sıra, motosiklet kaskı, iki tabanca, iki şarjör ve 15 canlı merminin emare alındığını belirtel Turgal, meseleyle ilgili tutuklanan 16 yaşındaki A.K ile Ferdi Yıldırım'ın birkaç kez mahkemeye çıkarıldığını aktardı.

HER BİRİ FARKLI YERDE TUTUKLANDI

Polis, zanlı Ahmet Düzova’nın Beyarmudu’nda, zanlı Halil Batuhan Eğmez'in Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, zanlı Ertan Yılmaz'ın İskele’de, diğer zanlıların ise ikametgahlarında tespit edilip tutuklandıklarını dile getirdi.

Zanlılar A.K., Ferdi Yıldırım, Halil Batuhan Eğmez, Ahmet Düzova ve Ertan Yılmaz'ın gönüllü ifade verdiğini aktaran Polis Memuru Turgal, bu ifadelerin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirtti.

KKTC GENELİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Turgal ayrıca, diğer zanlıların ise polise verdiği "sözlü beyanların" araştıtılmaya devam ettiğini söyledi.

Oto galerideki kamera görüntülerinin dışında KKTC genelindeki tüm güvenlik kameralarının da mercek altına alındığını dile getiren Turgal, kameraların incelenmeye devam edildiğini belirtti.

MOTOSİKLETİN BIRAKILDIĞI ARAZİ İNCELENDİ

Polis, zanlılar Halil Batuhan Eğmez ile Ahmet Düzova'nın gönüllü ifadeleri doğrultusunda, olayda kullanılan motosikletin bırakıldığı arazide inceleme yapıldığını ve arazide motosiklete ait olduğu düşünülen bir parçanın tespit edilip, emare alındığını dile getirdi.

ARANAN BAŞKA KİŞİLER DE VAR

Meseleyle ilgili aranan başka şahısların da olduğunu belirten Turgal, alınması gereken birçok ifadenin daha olduğunu belirterek, tüm zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, polisin suç öncesi, suç anı ve olay sonrasına ilişkin kamera görüntülerini temin ettiğini ve şahadette de bu durumun mevcut olduğunu ifade etti.

Meselenin çok ciddi olduğuna dikkat çeken Mavioğlu, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

AVUKATLAR POLİSİ İSTİNTAK ETTİ

Savunma avukatları 3 günlük tutukluluğa itiraz etmezken, tahkkat memuruna bazı sorular yöneltti; iddialarda da bulundu.

16 yaşındaki A.K’nin avukatı Süleyman Sönmez, müvekkilinin polise "kendi rızasıyla" gönüllü ifade verip vermek istemediğini sordu.

AVUKAT SÖNMEZ: CEZADA İNDİRİM VAAT EDİLDİ, İFADE ALINIRKEN TOKAT ATILDI

Avukat Sönmez, müvekilinin ifadesinin kendi rızasıyla alınmadığını, “bildiğim başka bir şey yok” dediğini ve kendisine gönüllü ifade verirse cezasında indirim olacağının vaat edildiğini ve bu ifade verilmeden önce de kendisine "tokat atmak" suretiyle bir eylemde bulunulduğunu ve yargıç kaidelerine uyulmadığını öne sürdü.

Avukat Sönmez, müvekkiline gönüllü ifadesinin hiçbir suretle okunmadığını ve sadece Sosyal Hizmetler Uzmanı huzurunda imza arttırıldığını savundu.

Avukat Sönmez, müvekkilinin yaşının küçük olmasından dolayı gönüllü ifadesi alınırken hem babasının, hem de sosyal hizmet uzmanlarının bulunması gerektiğini ancak ifade alınırken babası ve sosyal hizmet uzmanının olmaması sebebiyle bu ifadenin "gönüllü" olmadığını ileri sürdü.

Bu iddiaları reddeden polis, ifadenin gönüllü olduğunu ve sosyal hizmet uzmanının da ifade alınırken orada bulunduğunu aktardı.

AVUKAT YÜCELEN: MOTOSİKLETİ KKTC'YE DEĞİL, İNGİLİZ ÜSLER BÖLGESİNE GÖTÜRDÜ

Zanlı Halil Batuhan Eğmez’in avukatı Hasan Yücelen de, müvekkilinin teslim ettiği iddia edilen motosikletle ilgili herhangi bir suç unusurunun olmadığını savundu.

Avukat Yücelen, motosikletin Pile bölgesinde olduğunu ve müvekkilinin "rica" üzerine motosikleti zanlı Ahmet Düzova’nın İngiliz Üsleri bölgesinde bulunan mandırasına götürdüğünü ve hiç bir suretle KKTC topraklarına getirmediğini öne sürdü.

3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Polis ise, söz konusu zanlının olayda kullanılan motosikletle bağlantısı olduğu yönünde beyanların bulunduğunu ve araştırmalarım devam ettiğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.