Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den iki geminin yarın arama kurtarma çalışmalarına katılacağını belirterek, “Gemi, bin metre aşağıya inebilecek robotik teknolojiye sahip.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Turizm Limanı’nda bekleyen kayıp yakınlarıyla bir araya geldi, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gerek kayıp olan gerekse hayatını kaybeden 8 kişinin ailelerine ulaşılarak, bilgi verildiğini belirten Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, geminin 514 metre derinlikte olduğunu düşündüklerini belirtti.

- “Arama kurtarma çalışmaları aynı yoğunlukta devam ediyor”

“Buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den iki gemi bekliyoruz. Geminin önemi şu; bin metreye kadar inebiliyor. Bin metre aşağıya inebilecek robotik teknolojisi olan bir gemi.” diyen Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının aynı yoğunlukta devam ettiğini kaydetti.

Gemi faciasıyla ilgili soruşturmanın hukuki bacağı bulunduğunu kaydeden Erhürman, bu konuda bir idari soruşturmanın da başlatıldığını dile getirdi.

Konuyla ilgili çeşitli iddiaların olduğunu kaydeden Erhürman, tüm bu iddiaların dosyalanarak, gerekli araştırmaların yapıldığını ifade etti.

Erhürman, “Spekülasyonlar üzerinden konuşmak ciddiyetle bağdaşmaz ama bunların hepsi dikkate alınıyor. Bunlarla ilgili sonuca ulaşıldıktan sonra basın bilgilendirilecek.” dedi.

“Umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Bütün çabamız, mümkün olan son ana kadar tüm insanlarımıza ulaşmaya çalışmak.” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, geminin kara kutusuna ise henüz ulaşılamadığını kaydetti.