Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni dönemde diplomasiyi; bilim insanları, sporcular, sanatçılar ve derneklerle birlikte yürüteceklerini ifade etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren kültür ve sanat derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

HAS-DER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve birçok milletvekili de eşlik etti. Erhürman, ziyareti ardından Surlariçi Lokmacı’da bölge halkıyla da buluştu.

- Erhürman: “Dünyaya Kıbrıs Türk halkının varlığını göstermemiz gerekiyor”

CTP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yaptığı konuşmada kültür derneklerinin önemine işaret etti ve Kıbrıs Türk halkı hep vardır ve var olacaktır demek güzel bir sözdür; ama varlığımızı güvence altına alacak olan şey, kültürümüzü geleceğe taşımaktır.” dedi.

“Gençlerimizi burada tutarak, onlara insan onuruna yaraşır bir hayat sunarak varlığımızı koruyabiliriz.” diyen Erhürman, dünyaya Kıbrıs Türk halkının varlığının gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Diplomasi denilen şeyin, bir halk adına sadece cumhurbaşkanının yapacağı bir iş olmadığını belirten Erhürman, “Diplomasiyi sadece siyasetçiler yürütmez; onların önünü açarsanız bilim insanları, sanatçılar, sporcular da yapar.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı vizyonu kapsamında yapacaklarından da söz eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu dönemde benim kafamdaki konulardan biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Kültür-sanat faaliyetlerini yürüten kuruluşlarla birlikte kafa kafaya vermemiz lazım. Kültürümüzü dinamik bir şekilde geleceğe nasıl taşıyabiliriz, devletin de içinde olduğu bir yapıya nasıl kavuşturabiliriz, bunu göstermemiz gerekiyor.”

-“Beş yıl bize pahalıya mal oldu"

“Bu beş yıl bize pahalıya mal oldu. Beş yılda Kıbrıs Türk halkı, dünya gözünde sanki yokmuş gibi bir hale geldi. Önümüzdeki beş yılda önce bu yıkıntıyı toparlamamız gerekecek; ardından da varlığımızı dünyayla buluşturmamız gerekecek.” diyen Erhürman, bunun ancak hep birlikte olmaları halinde yapabilecekleri bir iş olduğunu dile getirdi.

“Bizim kültürümüz, sanatımız var. Bu kadar küçük bir ülkeden bu kadar çok uluslararası alanda kültür insanı çıkması, özgüvenimizin temelidir.” şeklinde konuşan Erhürman, bütün meselenin, gençlerin önünü açmak olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “Eğer bir beş sene daha yokmuşuz gibi davranmaya devam edersek, nerede kaç genç bulabileceğimizden emin değilim.” diyerek, 13-14 yaşındaki çocukların bile göç etmeyi düşündüğünü belirtti.

Erhürman, “19 Ekim hep birlikte çok güzel işler yapacağımız bir geleceğe mührümüzü vuracağımız bir gün olacak.” diye ekledi.

- Çeler: “Ülkenin geleceği için yola çıktık “

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, “Sayın başkan da sizden, ben de sizden gelen biriyim.” dedi.

Tufan Erhürman’ın Kıbrıs Türk halkını ciddiyetle temsil edeceğine işaret eden Çeler, konuşmasında “Gençlerimizin, çocuklarımızın ayrımcılık yaşaması bizi derinden etkiliyor. Bizim ciddi bir temsiliyete ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Parti olarak en başından beri Erhürman’ın çağrısına kulak verdiklerinin altını çizen Çeler, “Bu ülkenin geleceği için yola çıktık.” diye konuştu.

“Bu, bir CTP-TDP seçimi değil. Bu, bizim ciddiyetle bu memleketi yöneteceğimiz seçimdir.” diyen Çeler, bu memleketin gerçek bir temsiliyete ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Çeler, “Bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için Tufan Erhürman…” şeklinde konuştu.