Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Aşağı Taşkent Muhtarlık Binası ve Heybeti Şöförel Parkı açılışında yaptığı konuşmada yerinden hizmet anlayışının önemine işaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, konuşmasında “Hem belediye başkanımıza hem de muhtarımıza teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Küçük ama çok keyifli bir ortam ortaya çıktı” diyen Erhürman, çocukların vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturulduğuna dikkat çekti.

Zamansız kaybedilen değerli bir kişinin isminin yaşatılmasının, bölge halkı için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Erhürman “Bu, kayıplarımızı unutmadığımızı göstermek açısından da önemlidir. Belediyeler, dört bir yanda pek çok hizmeti üstlenmiş durumda. Yerinden ve yerel hizmet anlayışının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

-Çelebi: “Eksikleri birer birer tamamlamaya devam ediyoruz”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise, belediyenin bölgede yaptığı çalışmalardan bahsederek, “Belediyemiz, her gün ve her dakika halkımıza hizmet için çalışmaya devam ediyor. Eksiklerimizi birer birer tamamlıyoruz” dedi.

Bugüne kadar 14 muhtarlığın büyük bir kısmının muhtarlık binalarını tamamladıklarını kaydeden Çelebi, şöyle devam etti:

“Taşkent’te muhtarımızla birlikte böyle güzel bir yeri seçtik. Daha önce de bu alan çocuk parkı için ayrılmıştı. Bir yıl önce başlattığımız çalışmayı bugün tamamlayarak hizmete açmış bulunuyoruz. Zamansız bir şekilde kaybettiğimiz Heybeti Hanım’ın adını yaşatmak bizler için çok anlamlı. Belediyemiz, sadece bu tür hizmetlerle değil, sağlık hizmetlerinden eğitime, futbol sahalarının bakımına kadar pek çok alanda bölge halkına destek veriyor”

-Yavuz: “Heyecanlı, mutlu ve gururluyum”

Açılışta konuşan Aşağı Taşkent Muhtarı Mehmet Arif Yavuz ise muhtarlık binası ve çocuk parkının Taşkent’in ihtiyacı olduğunu vurguladı.

“Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum” diyen Yavuz, “Muhteşem manzarasıyla muhtarlık binamız, belediye başkanımızın eseridir. Şahsım ve köylülerim adına kendisine teşekkür ederim. Beş yıl önce zamansız bir şekilde kaybettiğimiz mahallemizin sevilen isimlerinden Heybeti Şöförel’in isminin bu alana verilmesi ailesini ve bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.