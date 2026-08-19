Rum Yönetimi’nin yabancı diplomatların Müsteşarı Mehmet Dana ile görüşmesini engelleme girişimine tepkisini koyan Cumhurbaşkanı Erhürman “Bunu bağırarak dile getirebilir ve tartışma çıkarabilirdim. Ama böyle bir niyetim yok. Çok sakin bir şekilde şunu soruyorum: Bu, güveni artırır mı yoksa var olan güveni mi yok eder?” dedi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum tarafının özel temsilcisi Mehmet Dana ile yapacağı görüşmeye diplomatların katılmasını engellemek amacıyla yabancı büyükelçiliklerle iletişime geçmesine tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Ada TV'de yaptığı açıklamada, Rum müzakereci Menelaos Menelaou'nun yaklaşık iki hafta önce Kıbrıs'ta yabancı diplomatlarla benzer bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede Rum tarafının pozisyonlarını özetlediğini söyledi.

Türk Kıbrıs tarafının da Dana'dan aynı şeyi yapmasını, yani kendi bakış açısını yabancı diplomatlara sunmasını istediğini söyledi.

Erhürman, “Şimdi soruyorum: Uluslararası toplum bunu gördü, duydu ve telefon görüşmelerini aldı. Bu davranış güveni yaratıyor veya artırıyor mu? Yoksa zaten var olan güveni daha da zedeleyen bir davranış mı?

Bunu bağırarak dile getirebilir ve tartışma çıkarabilirdim. Ama böyle bir niyetim yok. Çok sakin bir şekilde şunu soruyorum: Bu, güveni artırır mı yoksa var olan güveni mi yok eder?”

Erhürman, hem Birleşmiş Milletler'in hem de Avrupa Birliği'nin yaşananları incelemesi gerektiğini söyledi .