Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, okul ortamlarının ve çocukların fiziksel, psikolojik ve her türlü istismardan korunacağı güvenli alanlar haline getirilmesinin devletin ve Eğitim Bakanlığı’nın birincil sorumluluğu olduğunu belirtti.

Karaoğulları yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde basına yansıyan, toplumda infial yaratan, okul ortamlarında iki çocuğa yönelik gerçekleştiği bildirilen cinsel saldırı olaylarının, okullardaki ciddi güvenlik zafiyetlerini ve bunları gidermekle sorumlu olanların görevlerini yerine getirmediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini savundu.

Karaoğulları, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde yaşandığı belirtilen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na şu soruları sordu:

“Söz konusu kişi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi müdürlüğü tarafından Güzelyurt Meslek Lisesinde görevlendirilmiş midir? Bu kişinin gece de okulda yatılı olarak kalmasına neden ve nasıl izin verilmiştir? Söz konusu şahsın sabıka kaydı olup olmadığı sorgulandı mı? Çocuklarla temas edeceği dikkate alınarak herhangi bir güvenlik, uygunluk veya geçmiş kontrolü yapılmış mıdır?”

Olayla ilgili Eğitim Bakanlığı’nı izahat vermeye, polisi ise göreve davet eden Karaoğulları, “Bu konu polis tarafından araştırılmalı ve bu kişinin okul ortamına hangi süreçlerle ve hangi denetimlerden geçirilerek sokulduğu, görevlendirilmesinde ihmal, kayırmacılık veya mevzuata aykırı herhangi bir uygulama bulunup, bulunmadığı da mutlaka araştırılmalıdır.” dedi.

Söz konusu şahsın, suç işlemesine neden olanların hesap vermesi, gerekirse yargılanması ve bedelini ödemesi gerektiğini kaydeden Karaoğulları, KTOEÖS’ün, bu konuda gerekli girişimleri yapacağını belirtti.

14 yaşındaki bir çocuğa karşı Lefkoşa’da bir lisenin inşaatında gerçekleşen saldırı olayına da değinen Karaoğulları, geçen yıl “güvenlik görevlisi” hizmet alımı kapsamında bazı okullara taşeron şirket tarafından bazı kişiler gönderildiğini ifade etti.

Bu kişilerin hangi kriterlere göre seçildiğini, okullara gönderilen personelin adli sicil kayıtlarının, Bakanlık tarafından kontrol edilip, edilmediğini soran Karaoğulları, şu soruları da yöneltti:

“Çocuklarla temas edecek kişilere ilişkin herhangi bir güvenlik soruşturması, yeterlilik değerlendirmesi veya özel denetim mekanizması uygulanmış mıdır? Görevlendirilen kişiler kim tarafından ve hangi yöntemle denetlenmektedir? Bakanlık hizmet aldığı şirketlerden bu konularda hangi belgeleri talep etmiştir?”

Karaoğulları, KTOEÖS’ün, okullarda güvenlik riski yaratan koşulları defalarca gündeme getirdiğini ancak Eğitim Bakanlığı ve hükümetin kayıtsız kaldığını ileri sürdü.

Karaoğulları, ülkeye kontrolsüz girişlerin durdurulmasını, eğitime yeterli bütçe ayrılmasını, kalabalık okullara ve sınıflara çözüm üretilmesini, başta rehber öğretmenler olmak üzere öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi ve atölye şefi kadrolarının eksik bırakılmamasını, kadroların ihtiyaçlara dayalı tamamlanmasını ve “tam gün” uygulamasından vazgeçilmesini istedi.