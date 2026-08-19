Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Köprülü köyündeki Pepsi üretim tesislerinde meydana gelen iş kazasında 3 sendika üyesinin ciddi şekilde zehirlendiğini açıkladı.

DEV-İŞ’in açıklamasına göre, Ektam Kıbrıs Ltd.’ye ait ve Sarex Ltd. tarafından işletilen tesiste, kimyasal gaz oranlarının ayarlanması sırasında çalışanlar zehirlendi. Sendika, şirket yöneticilerinin uzmanlık alanı olmamasına rağmen üretim tesisine sendikalı olmayan bir işçi soktuğunu ve olayın bu kişinin kullandığı kimyasal gaz oranlarını ayarlayamaması sonucu meydana geldiğini ileri sürdü.

Zehirlenen 3 sendika üyesinin Mağusa Devlet Hastanesi’nden rapor aldığı, bazı çalışanların ise henüz rapor almamasına rağmen zehirlenmeye bağlı semptomlar yaşadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın tesisten numuneler aldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ise üretimi durdurduğu kaydedildi.

DEV-İŞ, olayın takipçisi olacaklarını belirterek tüm sorumluların cezalandırılması için yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı. Sendika, olaydan etkilenen çalışanların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diledi.