Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kolej giriş sınavında (KGS) arzu ettiği sonuca ulaşan çocukları kutladı, arzu ettiği sonuca ulaşamayan çocukların da ilk gruptakiler kadar kıymetli ve büyük başarılara aday olduğunu vurguladı.

Erhürman kolej giriş sınavıyla ilgili sosyal medya paylaşımında sınavda başarılı olamamış çocuklara yönelik ,"Hayal kırıklığı yaşamasınlar, "emeklerim boşa gitti. Ben yapamam" hissine kapılmasınlar, kendileri ve yetenekleri ile ilgili asla yanlış yargılara kapılmasınlar" dedi.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Kolej sınavı bitti. Küçücük çocuklarımızın aylar süren emeği, gerginliği... Bu sınavı çocukken yaşamış on binlerce insandan biri olarak bu yaşımda bile onları ve duygularını yüreğimin en derinlerinde hissediyorum.

Arzu ettiği sonuca ulaşan çocuklarımızı kutlarım. Arzu ettikleri sonuca ulaşamayan çocuklarımız da bizim için ilk gruptaki çocuklarımız kadar kıymetli ve büyük başarılara aday. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Buna yürekten inanıyorum.

Hayal kırıklığı yaşamasınlar, 'emeklerim boşa gitti. Ben yapamam' hissine kapılmasınlar, kendileri ve yetenekleri ile ilgili asla yanlış yargılara kapılmasınlar. Bunun için ailelere, öğretmenlere, hepimize büyük iş düşüyor.

Çeşitli aşamalarda, çeşitli sebeplerle ölçme değerlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz, duyacağız elbette. Ama neyi ölçtüğümüzü, neyi değerlendirdiğimizi, en iyi, en doğru ve çocuklarımızda en az kaygı yaratan yöntemi nasıl geliştirebileceğimizi yeniden düşünmemiz/gözden geçirmemiz bence şart.

Arzu ettiği sonuçlara ulaşan çocuklarımız sevinsinler elbette. Onları bir kez daha kutlarım. Ama ne olur arzu ettikleri sonuçlara ulaşamayanlar üzülmesin, onları üzmeyelim.

Bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklarım."