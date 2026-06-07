Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Ehürman, Kıbrıs'ın ada ülkesi olduğu için iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti, "Bu nedenle bu etkiyi azaltmak adına çalışmamız gerekiyor" dedi.

Erhürman, iklim değişikliğinin dolaylı etkisinin hava kirliliği olduğunu ifade etti ve bu nedenle yaşanan sağlık sorunlarına da dikkat çekti.

Ülkedeki elektrik santrallerinin insan sağlığı ve hava kirliliği konusundaki olumsuz etkilerine de işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, bu kapsamda çalışmaların yoğunlaştırışması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği “Küresel İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri” sempozyumuna katıldı ve bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nilden Bektaş Erhürman, konuşmasının başında bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çevre Günü dolayısıla yoğun bir hafta geçirdiklerini vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, artık birçok örgütün çevreyi sahiplendiğini ve bu durumun mutluluk verici olduğunu vurguladı. Çevre çalışmaları kapsamında, paneller düzenlenmesinin, bildirilerin yayınlanmasının farkındalığı artırmak adına oldukça kıymetli olduğun altını çizen Erhürman, Çevre Platformunun üyesi olan Tabipler Birliği'nin bu kapsamda büyük destek verdiğini ifade etti ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Nilden Bektaş Erhürman "Geçmişte çevre sorunları; doğayla, sağlık sorunları da hasta ve hastaneyle ilişkilendirilirdi ancak günümüzde sağlık sorunlarının nedeni çevre sorunları ile ilişkilendirilmektedir. Bu farkındadılığın kazanılmasında da yine Tabipler Birliğini'nin katkısı yadsınamaz" dedi.

-"İklim değişikliği sağlık sorunlarına neden oluyor"

Çevre sorunlarına ve iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilen bu bilimsel etkinlikte, iklim değişikliği konusunun öneminin altını çizen Erhürman, bu değişikliğin sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade etti.

"Küresel iklim değişilliğimin sebebi bizler değiliz. Ancak ada ülkesi olmamız dolayısıyla en çok etkilenecek olan ülkelerden biri bizleriz. Bu nedenle bu etkiyi azaltmak adına çalışmamız gerekiyor" diyen Erhürman, iklim değişikliğinin dolaylı olarak etkisinin hava kirliliği olduğunu ifade etti ve bu nedenle yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti. Ülkemizdeki elektrik santrallerinin insan sağlığı ve hava kirliliği konusundaki olumsuz etkilerine de değinen Nilden Bektaş Erhürman, bu kapsamda çalışmaların yoğunlaştırışması konusunda çağrıda bulundu.

Konuşmasında, diğer bir çevre sorunu olan 'kuraklık' konusuna da dikkat çeken Erhürman, ülkenin su kaynaklarına iyi bakılması ve bu kaynakların geliştirmesinin üzerinde durdu ayrıca bu kapsamda veri tabanı oluşturması adına çalışmaların yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.

-"Kendi su kaynaklarımızı geliştirmeli, Türkiye'den gelen suyu idareli kullanmalıyız"

"Kendi su kaynaklarımızı geliştirmeli, Türkiyeden gelen suyu idareli kullanmalıyız. Su tasarrufu çalışmalarını hatırlamalı ve bu kapsamda kampanyalar yapmalıyız. Bu kapsamdaki çalışmalar bilinçlenme açısından oldukça değerli olacaktır" diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çevre konusunda yürütülen geniş kapsamlı çalışmalara değindi.

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülen yoğun çalışmaların kapsamı hakkında bilgilendirme yapan Nilden Bektaş Erhürman, çevre sorunları ile mücadele ederken kurumların işbirliği ile bunun başarılabileceğini vurguladı.

Çevre sorunlarının herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Erhürman, "Sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız," dedi.

Konuşmasının sonunda Nilden Bektaş Erhürman, düzenlenen panele katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Erhürman'ın konuşmasının ardından, çevre konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştiren Sivil Toplum Örgütlerine plaket takdim edildi.

Etkinlik, "Sempozyum Dr. Fulden Batıbeniz'in "Küresel İklim Değişiliği Nedir?" ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in "İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri" konulu sunumların ardından sona erdi.