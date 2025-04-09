Basketbol Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde erteleme maçları bu geceden itibaren oynanmaya başlıyor.

Girne Eruğrul Apakan Apakan Spor Salonu’nun kapğalı olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçta saat 18.00’de oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Akdeniz Spor Birliği ile Soyer Aksu takımları mücadele edecek.

Ayni salonda ligin bir başka yenilgisiz takımı Base Basketbol ise Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni saat 20.00’de konuk edecek.

Ligde 12 Nisan Cumartesi saat 18.00’de İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşacaklar.