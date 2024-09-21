UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı’na mesaj gönderdi.

Devam eden rahatsızlığı ve uyması gereken kurallar nedeniyle Kurultay’a katılamadığını ancak kalbinin Kurultay’da olduğunu belirten Eroğlu, “İnşallah ortaya çıkacak sonuçlar, devletimiz, milletimiz halkımız ve UBP için hayırlı olacaktır.” dedi.

“Ulusal Birlik Partisi’nin asli tarihi görevi; Kıbrıs Türkü’nün devletimiz çatısı altında başı dik, özgür, refah ve güven içinde yaşamasını sağlamak, bunun için gayret göstermektir.” diyen Eroğlu, şöyle devam etti.

“1975’teki kuruluşundan itibaren içinde yer aldığım Ulusal Birlik Partisi’nin en önemli gücü demokrasiye bağlılığı, halka hizmet aşkı, devletimizi ileriye taşıyacak projeleri tasarlayıp yaşama geçirmesi ve haklı milli davamızı savunuyor olmasıdır.

İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi bu yoldan ayrılmadan halkımıza daha nice nice hizmetler verecek ve devletimizin yaşamasına, yücelmesine, uluslararası alanda tanınmasına ciddi katkılar sağlayacaktır.”

Aşılması gereken çok ciddi ekonomik ve siyasi sorunlara dikkat çeken Eroğlu, bunların giderilmesi için UBP’nin birlik ve beraberlik içinde güçlü olmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Halkın sesine kulak vererek gereken adımları atmalı, ekonomik sıkıntıları, alt yapı sorunlarını aşmak için mesafe almalıyız ki devletimiz daha da güçlensin.

Anavatan Türkiye ile birlikte destek verdiğiniz Kıbrıs konusuna egemen eşitliğimizle ile devletimizin Rum devleti ile uluslararası alandaki eşit statüsünün tescili temelinde iki devletli bir çözüm bulunması politikasına sabırla desteğimizi sürdürmeliyiz ki hedefimize ulaşalım.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi muhabbetle kucaklar, en derin sevgi ve saygılarımı sunar, sağlık ve mutluluklar dilerim”.