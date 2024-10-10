3’üncü Cumhurbaşkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı Derviş Eroğlu UBP’nin 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eroğlu, mesajında, “Ulusal Birlik Partisi İngiliz Koloni İdaresi döneminde başlayan Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük, egemenlik, kendi devletimizi kurma, yaşatma ve yüceltme mücadelesinin siyasal partisidir. Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs adasında kendi kimliği, aidiyeti, tarihi ve değerleri ile yaşamak kararlılığında olan halkımızın gerçek sözcüsü ve temsilcisidir.” dedi.

Partinin şaşmaz hedeflerinin Atatürkçü çizgide ilerlemek, Kıbrıs Türk halkının çağdaş refah ve kalkınmışlık düzeyini yakalamasını sağlamak, devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için her türlü çabayı göstermek, kopmaz bağlarla bağlı olunan Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkileri sürekli geliştirmek olduğunu kaydeden Eroğlu, ilk günden beri içinde bulunduğu UBP’nin 49 yıllık yaşamında pek çok kalıcı eser ve hizmet olduğunu ama asla, milleti, egemenliği, güvenliği sıkıntıya sokacak hata olmadığını belirtti.

Eroğlu, mesajına şöyle devam etti:

“İnanıyorum ki UBP, KKTC’nin kurucu partisi olarak önümüzdeki süreçte bir yandan devletimizin tanınması ve uluslararası alanda yerini alması mücadelesini başarı ile sürdürürken diğer yandan da gerekli reformları yaparak devleti daha etkin ve verimli olarak çalıştıracak, gençlerimizin istihdam sorununu çözecek, gelir dağılımındaki sıkıntıları giderecek, ülkeyi güçlü bir kalkınma sürecine sokacaktır. Bunun için partinin birlik-beraberlik içinde olması, parti içi diyaloğa ve karşılıklı sevgi saygıya özen gösterilmesi, partinin tarihi görevlerinin bilinci içinde hareket etmesi, halka kulak verilmesi şarttır.

Sevgi, saygı vefa ve çalışkanlığın olmadığı hiçbir yerde sağlıklı gidişat ve başarı sağlamak mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 49’uncu yaşını candan duygularla kutlar, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan ve bugün aramızda olmayan tüm UBP’lileri rahmete anar, aramızda olan tüm kardeşlerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, sevgiyle, saygıyla kucaklarım.”