Başbakan olduğu dönemde uygunsuz görüntüleri paylaşılarak hem siyasi hem de ailevi hayatı bozulan eski Başbakan Hamza Ersan Saner'in şikayeti ile özel hayatın gizliği suçunu ihlal suçundan yargılanan sanık 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mağusa Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 4 davadan itham edildi. Mahkeme, sanığın işlemiş olduğu suçun 5 yıla kadar hapislik öngördüğünü, bununda suçun vahametini ortaya koyduğunu belirtti.

Mahkeme, sanık Nil Pınar Gökmen’in, suçlamalarla ilgili 4 davadan itham edildiğini, kabul etmemesi üzerine duruşma yapıldığını anımsattı. Savunmanın, ilgili videonun müştekinin izni doğrultusunda çekildiği yönünde savunma yaptığını belirten mahkeme, dinlenen tanıklar ve sunulan emareler doğrultusunda bu iddiaya itibar etmediğini vurguladı. Tanık olarak dinlenen Hamza Ersan Saner’in, müştekiyle para karşılığı cinsel anlamda bir ilişkisi olduğunu kabul ettiğini, şahadetinde söylediğini belirten mahkeme, İddia Makamının, sanık aleyhine getirdiği davalarını makul şüpheden ari olarak ispatladığı yönünde bulgu yaptı ve sanığı suçlu bularak mahkum ettiğini açıkladı

Mahkeme sanığın işlemiş olduğu bu tür suçların kamuda huzursuzluğa neden olduğunu ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini, ifade etti. Mahkeme sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirterek, 8 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sanık Nil Pınar Gökmen, Hamza Ersan Saner ile internet ortamında yaptığı görüntülü konuşmayı gizlice kaydederek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş, video 2021 yılının Ekim ayında ortaya çıkmıştı. İlgili dönemde başbakan olan Hamza Ersan Saner, kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan Ulusal Birlik Partisi kongresinde genel başkan adaylığından çekildiğini açıklamış, başbakanlık görevinden de izin alarak, görevi vekaleten devretmişti.