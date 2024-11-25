Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, ülkede kadına şiddet konusundaki rakamların “buzdağının görünen yüzü” olduğunu söyledi.

Erşangil, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede yalnızca bir kadın sığınma evinin olmasını “kabul edilmez” olarak nitelendirdi ve sığınma evi açmanın devletin görevi olduğunu vurguladı.

“Ülkemizde birçok kadın şiddet görmekte, mobbing, taciz ve tecavüze uğramaktadır. Kadına şiddet konusunda rakamlar bize doğruyu söylememektedir. Polise ve mahkemelere ulaşan ve kayıtlara geçen konular, maalesef ki buzdağının görünen yüzüdür. Pek çok kadın bu konularla ilgili yardım bulamamakta, korktuğu için susmakta veya çevresinin baskısıyla susturulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Erşangil,“Tek sığınma evimizin başkent Lefkoşa’da ve belediyeye ait olması, ülkeyi yöneten zihniyetin bir kez daha sınıfta kaldığının göstergesidir. Çünkü sığınma evlerinin açılması ve bunların tüm bölgelere yayılması devletin ödevidir ve görevidir” dedi.

Erşangil, bugün saat 19.00’da Lefkoşa Dereboyu’nda 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yapılacak yürüyüşe katılacaklarını da belirtti.