Ertan Azer Turnuvası bu gece oynanacak tek maçla başlıyor.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak olan maçta saat 20.00’de Savoy Marmara ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya gelecekler.

Bu arada Leven tile Ceasar Larnaka Gençler Birliği maçı bu gece İskele temsilcisinin henüz hazır olmadığı için turnuvadan çekilmesi ile oynanmayacak.

Turnuvada 13 Mart Çarşamba günü yarı final maçları oynanacak