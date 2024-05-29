Ankara’da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliğinde “Yerel Medyada Dijitalleşme” temasıyla düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı” yapıldı.
Konferansta konuşma yapan Birnci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ertan Birinci KKTC’de ki televizyonların yaşadığı ekonomik zorluklara değindi.
KKTC’De Türkiye’nin büyük firmalarından reklam alınmadığını anlatan Birinci, büyük firmaların bayilerinin bile reklam vermediğini vurguladı.
Medya da oluşan haksız rekabete değinen Birinci örnek vererek yaptığı konuşmasında KKTC’de televizyonlara verilen komik reklam fiyatlarını anlattı.
Editör: Burhan CANBAZ