Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’ndaki Vakıflar İş Hanı'nda bir işyerinden çalınan eşyaların antika dükkanına satıldığı tespit edilince, satan da alan da tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mayıs tarihleri arasında, kapısı hasara uğratılarak açılan işyerinden, akıllı matkap, çevirmeli antika telefon, su ısıtıcısı, kahve makinesi, elektrikli çay makinesi, küçük piknik tüpü, 2 flash disk, içerisinde küçük alet aparatları bulunan tamir seti ve kalem kutusu, zarf açacağı gibi muhtelif kırtasiye malzemeleri çalındı.

Olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G.(E-53)’nin tespit edilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, A.G.’nin söz konusu işyerinden çaldığı muhtelif ürünleri, Girne’de faaliyet gösteren bir antika eşya dükkanına sattığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ürünlerin hırsızlık olduğunu bildiği halde satın alan antika dükkanı işletmecisi M.D.(E-52)’nin de tutuklandığı ifade edildi.