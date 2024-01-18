Tarihi uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş bir gün uzadı.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket, Türkiye saati ile 00.49'da uzaya fırlatılacak.

Yeni fırlatma tarihi 19 Ocak 00.49

Konuyla ilgili NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Ardından ilgili şirket SpaceX açıklama yaptı. Yeni fırlatma tarihini 19 Ocak olarak hedeflediklerini duyurdu.

"Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek."

Bakan Kacır: Geç olsun güç olmasın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, fırlatmanın bütün teknik kontrollerin yapılmasının ardından gerçekleşeceğini söyledi.

"Yapılan açıklamada teknik kontrollerin önümüzdeki 24 saat içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Ümit ederiz bütün teknik kontrollerde olumlu sonuçlar alınır ve fırlatma daha fazla gecikmeden gerçekleşir. Bu milletimizin çok uzun zamandır beklediği bir misyon aslında. Geç olsun güç olmasın diyoruz."

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 kişiyi taşıyacak roket, 19 Ocak saat 00.49'da uzay yolculuğuna başlayacak.