Yağmur yağdı maç yarıda kaldı Yağmur yağdı maç yarıda kaldı

Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi transfer olduğu İtalya 1.Lig ekiplerinden Dinamo Sassari ile çıktığı ilk maçta dikkat çekti.
Erten Gazi’nin takımı Sassari, Cremona ile oynadığı maçı 80-65 kazandı.
Maçta antrenör Markovic’in 16 dakika süre verdiği Erten 6 sayı, 2 asist, 1 ribaund ve 23 verimlilikle maçta öne çıkan isim olmayı başardı. Erten Gazi savunması ile de dikkat çekti.