Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi transfer olduğu İtalya 1.Lig ekiplerinden Dinamo Sassari ile çıktığı ilk maçta dikkat çekti.

Erten Gazi’nin takımı Sassari, Cremona ile oynadığı maçı 80-65 kazandı.

Maçta antrenör Markovic’in 16 dakika süre verdiği Erten 6 sayı, 2 asist, 1 ribaund ve 23 verimlilikle maçta öne çıkan isim olmayı başardı. Erten Gazi savunması ile de dikkat çekti.