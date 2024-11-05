Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit’in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu yayımladığı mesajda, “Siyasetçi ve edebi kişiliği ile Türk siyasetinin değerli isimlerinden; Kıbrıs Türkü’ne özgürlüğü getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın kararını alan hükümetin Başkanı Sayın Bülent Ecevit’i vefatının 18’inci yıl dönümünde saygı ve minnetle yad ediyorum, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.