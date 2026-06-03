Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, yaptığım açıklamalara ve yönelttiğim sorulara yanıt vermeyeceğini, bunları önemsemediğini ifade etmiştir. Doğrusu buna inanmak mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erhürman sorularımızı önemsemediği için değil, bunlara verebilecek samimi bir cevabı olmadığı için susmaktadır. Sorularımız son derece nettir ve ortadadır. Cevap verebiliyorsa versin; veremiyorsa da ‘önemsemiyorum’ bahanesinin arkasına saklanmasın.

Siyaset ve halka hizmet, hoşa gitmeyen soruları görmezden gelmek veya arkasını dönmek demek değildir. Sayın Erhürman istediği kadar yazsın, konuşsun ya da sessiz kalmayı tercih etsin; bu tavrı gerçekleri değiştirmeyecektir. Bizler, halkımız adına sorgulamaya ve doğrulara ayna tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz".