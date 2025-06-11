Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Kızılayı’nın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının en zor dönemlerinde Türk Kızılayı’nın sağladığı yardımlarla halkın yaşam umudu olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının en zor yıllarında; Rumların 21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırılarının hemen ardından yardımları ile halkımıza yaşam umudu olan, kanıyla can veren, Kıbrıs’ta Türk-Rum ayrımı gözetmeden ihtiyaçlı herkese yardım eden, dünyadaki kriz bölgelerinde umut ışığı olan Türk Kızılayı’nın 157. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışanlarını ve destekçilerini tebrik ediyorum”