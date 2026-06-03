Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının geleceğini doğrudan ilgilendiren konularda Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kamuoyuna net ve samimi açıklamalar yapması gerektiğini belirterek, 31 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden yapılan “çözüm için diyalog ve diplomasinin önemi” vurgusuna atıfta bulundu.

Açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının artık süslü ifadeler yerine açık ve net gerekçeleri öğrenme hakkına sahip olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’na beş temel soru yöneltti.

“OMURGALI SİYASET Mİ, TESLİMİYET Mİ?”

Ertuğruloğlu, Erhürman’a “çözüm” ifadesiyle hangi sorunun çözümünün kastedildiğini sorarak, Rum tarafının devlet, Kıbrıs Türk tarafının ise yalnızca bir toplum olarak görüldüğü mevcut yapının mı yoksa Rum tarafının “Türk işgali” tezlerinin mi hedef alındığını açıklamasını istedi.

Rum tarafıyla eşit bir zeminde bulunulmadığını savunan Ertuğruloğlu, eşitliğin olmadığı bir ortamda yürütülen sürecin diyalog ya da diplomasi olarak değil, “teslimiyet” olarak adlandırılması gerektiğini ileri sürdü.

Erhürman’ın “sabır, soğukkanlılık ve kararlılık” ifadelerine de değinen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllardır yeterince sabır gösterdiğini belirterek, Rum tarafının tutumunu beklemeye yönelik yeni bir sürecin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ertuğruloğlu, Rum liderin uluslararası alanda “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olarak kabul edildiğini, Kıbrıs Türk tarafının ise “toplum lideri” konumuna itildiğini savundu. Bu şartlar altında hangi sorunun çözülmeye çalışıldığının açıklanmasını istedi.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs politikasıyla ilgili net tavır ortaya koyması gerektiğini ifade eden Ertuğruloğlu, Erhürman’a “Egemen eşitliği mi savunuyorsunuz, eşit egemenliği mi?” sorusunu yöneltti.

Türkiye’nin iki devletli çözüm temelinde “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü” politikasını savunduğunu belirten Ertuğruloğlu, dönüşümlü başkanlık ve tek uluslararası kimlik modelinin bu yaklaşımla örtüşmediğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı’nın son sekiz ayda yürüttüğü temaslardan somut sonuç alınıp alınmadığını da soran Ertuğruloğlu, elde edilen herhangi bir kazanım varsa bunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu açıklamasını, “Kıbrıs Türk halkı artık gerçekleri bilmek durumundadır. Omurgalı bir siyaset mi yürütülmektedir, yoksa teslimiyet mi?” sözleriyle tamamladı.