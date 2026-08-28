Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı “çözüm iradesi” açıklamasına sert ifadelerle yanıt verdi.

Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Çözüm iradesi, omurgasızlık diye yorumlanmamalı” ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise “Omurgasızlık çözüm yaratmaz, teslimiyeti davet eder” diyen Ertuğruloğlu, Hristodulidis’e yönelik eleştirilerde bulunarak, “Mümkün olsa ‘adamlar’ teneffüs ettiğimiz oksijeni kesecekler; siz daha neyi görüşüyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.

Ertuğruloğlu’nun açıklamaları, Erhürman’ın Hristodulidis görüşmesi sonrasında yaptığı “çözüm iradesi” vurgusuna yanıt olarak değerlendirildi.