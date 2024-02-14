Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

667 işçinin çalıştığı madende 9 işçinin kayıp olduğu açıklanırken 400 kişilik ekip madende arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini istedi.

Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."

- Fırat Nehri'ne ulaşan derenin menfez kapakları kapatıldı

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi.