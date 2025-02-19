Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği yayınladığı bildiride Karpaz’da yaşanan eşek katliamını kınadı.

Dernek, hayvanların özgürlüğü ile insanların özgürlüğünün birbirinden ayrılamayacağını dile getirerek Karpaz Eşeklerine atılan kurşunların yarın hepimizin başına gelebilecek bir tehlikenin habercisi durumunda olduğunu belirtti.

Karpazın muhteşem doğasında yaşayan eşeklere bir savaş açıldığı ifade edilen bildiride son yaşananların artık bir katliamın çok ötesine geçmiş bir durum ve bir soykırım olduğu kaydedildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Sadece son bir ayda olanları hatırlarsak soykırımın boyutu daha da açıkça görünmektedir.

Hayvanların ihtiyaçlarını zarar olarak görüp, çözümü öldürmekte bulan bu karanlığa karşı durmak zorunda olduğumuzu, halk olarak gösterdiğimiz iradeyle ancak engel olabileceğimizi vurgulamak isteriz.

Biran önce Karpaz'da bulunan başıboş eşeklerle ilgili hayvan refahına uygun, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesini yetkililerden bekliyoruz.

Özgürce dolaşan eşekleriyle tanımlanmış ve eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Karpaz'da yaşananlar hepimizi derinden sarsan ve üzen bir olaydır.

Bu vahşeti yapanları kınıyor,bir an önce yetkililerden faillerin yakalanması için gerekli tüm adımların atılmasını beklediğimizi vurgulamak istiyoruz."