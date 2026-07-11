Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın ev sahipliğinde “Resmin Kamusal Hafızası” adlı sergi, dün akşam eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıldı.

Saray, sergiyle ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı “Kültür Merkezine Dönüştürme Projesi” kapsamında düzenlenen sergi, Kıbrıslı Türk sanatçıların 1949-1999 yılları arasında sergilenen eserlerinden oluşturulan özel bir seçkiyi sunuyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve sanatseverlerin katıldığı sergide, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman konukları kapıda karşıladı.

Etkinlik, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve sergiye dair iki kısa video gösterimiyle başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açılış konuşması yaptı. Gecede, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın trio dinletisi de yer aldı. Dinletinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde kendini iyi hissetmeyen Erhürman, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Erhürman, kendisine yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah hastaneden taburcu oldu.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sergi açılışında yaptığı konuşmada, tarihi bir bina olan eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Kıbrıs Türk halkı için bir kültür-sanat buluşma yeri olmasını istediklerini belirterek, “Hayalimiz buranın bir kültür sanat merkezi haline gelmesidir.” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana birçok hedefleri olduğunu, ayrıca iki de hayalleri bulunduğunu aktaran Erhürman, hayallerinden birinin tarihi binada Kıbrıs Türk halkının kültürüyle, sanatıyla buluşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı’nda devletin tüm kurumlarından temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini işaret eden Erhürman, amaçlarının bahsi geçen binada yapılacak çalışmaları “Hep birlikte” ve binanın tarihi dokusuna zarar vermeden yapmak olduğunu ifade etti.

Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın toplumun kurumsal ve kamusal hafızasında çok büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Erhürman, binada Kıbrıs Türk toplumu ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görev yaptığını anımsattı.

Erhürman, ayrıca, Cumhurbaşkanlığı odası olan bölümü ise, bugüne kadar görev yapan tüm cumhurbaşkanlarının ve ailelerinin uygun göreceği objelerinin yer alacağı küçük bir müze ya da anı odasına çevirmek istediklerini de belirterek, ilgili oda dışında kalan diğer tüm alanın kültür-sanat faaliyetlerinde kullanılmasının öngörüldüğünü anlattı.

-“Geçmişle bugün arasında bir tür buluşturma alanına ihtiyaç duyuyoruz”

İkinci hayalinin ise Kıbrıs Türk kültür-sanat tarihine dair olduğunu aktaran Erhürman, tarihin tiyatrodan resme, müzikten heykele kadar birçok alanı içerdiğini ancak yeni neslin geçmişte yapılan üretimlere dair bilgilerinde eksiklikler olduğunu söyledi. Erhürman, bu nedenle geçmişle bugün arasında bir tür buluşturma alanına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Erhürman, yeniyle eskiyi, gelenekle geleceği buluşturmak amacıyla birtakım girişimlerde bulunduklarını da söyleyerek, “Mesela arkeoloji grubumuzla 1800’lerde bu alanda ilk kez faaliyet gösteren bir Kıbrıslı Türk'ün anısı adına Eylül ayı için bir hazırlık yapıyoruz. Ayrıca, operet üzerine opera sanatçısı arkadaşlarımıza birlikte ilk eserlerimizi çalışıyoruz.” dedi.

Her iki hayalin de tamamlanmadığını ifade eden Erhürman, “Resmin Kamusal Hafızası” adlı serginin de bazı eksiklikleri barındırma ihtimali olan bir seçki olduğunu ifade etti.

Erhürman, serginin hazırlanmasında çok büyük bir katkı olduğunu, eserlerin bir kısmının özel koleksiyonlardan oluştuğuna işaret ederek, bir kısmının ise Kültür Dairesi’nden emanet olarak alındığını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ilk sergisine ev sahipliği yaptığına da dikkat çeken Erhürman, “Hayalimiz buranın bir kültür sanat merkezi haline gelmesidir.” dedi.

Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da önerisiyle eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı, surlar içi ve Atatürk Kültür Merkezi’ni kapsayan bir kültür-sanat aksı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda, sergi sırasında oluşturulan kare kod uygulamasına değinen Erhürman, eksikliklerin katılımcılar tarafından bu kod aracılığıyla tamamlanabileceğini söyledi.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının bu adada kökleri vardır. Kültür sanat alanındaki üretim de bu varoluş mücadelesinin en şahika noktalarından biridir. O nedenle bu güzel hayali gelin hep birlikte tamamlayalım.” çağrısında bulundu.

Katılımcılara teşekkür eden Erhürman, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Sergi yaz boyunca açık olacak

Sergi, yaz dönemi boyunca ziyaretçilere açık olacak. Sergi ziyaret saatleri ve grup rezervasyonlarına ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Sergi broşürüne https://qrfy.io/A1wnWbWh6m adresinden, katkı sağlamak isteyenler ise https://qrfy.io/AEXawT-Grg linkindi kullanarak katkıda bulunabilecek.