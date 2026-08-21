Eski Ombudsman Emine Dirdarlı, gündemde olan karma oyun kaldırılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Dirdarlı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Anayasası’nın 68’inci maddesinin 2’nci fıkrasına dikkat çekerek, 25 yaşını dolduran ve gerekli şartları taşıyan her yurttaşın seçilme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9’uncu maddesinde de 25 yaşını tamamlayan kadın ve erkek yurttaşların gerekli nitelikleri taşımaları halinde tüm seçimlerde aday olma hakkına sahip olduğunun açıkça düzenlendiğini ifade eden Dirdarlı, Anayasa ve yasada kullanılan ifadenin “her yurttaş” olduğuna vurgu yaptı.

“Bağımsız adayların hakkı ellerinden alınır”

Karma oyun kaldırılmasının özellikle bağımsız adayların seçilme hakkını olumsuz etkileyeceğini savunan Dirdarlı, bunun demokratik devlet anlayışı ve eşit seçilme hakkı ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Dirdarlı, “Siyasi partilerde olduğu gibi her yurttaşın eşit bir şekilde seçilme hakkı olmalıdır” dedi.

Karma oyun kaldırılması halinde bağımsız adayların aday olma ve seçilme imkanlarının sınırlandırılacağını ileri süren Dirdarlı, bunun bağımsız adayın temel anayasal haklarından birini ortadan kaldıracağını kaydetti.

“Karma oy kaldırılmamalı”

Dirdarlı, karma oyun kaldırılmaması gerektiğini savunarak, bağımsız adayların aldığı oyların ağırlığının ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısına göre düzenlenebileceğini belirtti.

Dirdarlı, “Bu durum seçilme hakkını kullanacak olan bağımsız bir adayın en temel anayasal haklarından birini yok saymaktadır. Bu da doğal olarak Anayasa’ya aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Eski Ombudsman ayrıca mevcut Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın da karma oyun kaldırılmasına bu şekilde cevaz vermediğini savundu.