Sırp müzik şirketi EXIT, Girne Kalesi yakınında düzenlenmesi planlanan Nexus Festivali’nden çekildiğini resmen açıkladı. Şirket, müziğin insanları bir araya getirmesi gerektiğini belirterek, etkinliğin Kıbrıs’taki toplumları karşı karşıya getirecek bir unsura dönüşmesini istemediğini ifade etti.

EXIT tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, şirketin başlangıçta müziğin bölünmüş bir adada insanlar için bir buluşma noktası oluşturabileceğine inandığı belirtildi. Balkanlar’daki özgürlük ve barış hareketi olarak başlayan kendi geçmişlerine de atıfta bulunan şirket, etkinliğe katılımları nedeniyle yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Şirket, Girne ve Girne Kalesi çevresindeki tarihsel ve siyasi bağlamın başlangıçta düşündüklerinden çok daha hassas olduğunu sonradan anladıklarını kaydetti.

“Başından beri niyetimiz insanları birbirine yaklaştırmaktı.” ifadelerine yer verilen açıklamada, EXIT markasını taşıyan bir etkinliğin “insanların bir başka nedenle karşı karşıya gelmesine” yol açmasının istenmediği vurgulandı.

Nexus Festivali’nin eylül ayında EXIT’in uluslararası etkinlik programı kapsamında düzenlenmesi planlanıyordu.