Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 18 Eylül’de Girne Kalesi yanında düzenlenmesi planlanan dünyaca ünlü EXİT organizasyonunun, Güney Kıbrıs’ın Sırbistan üzerinde kurduğu siyasi baskılar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Şenkul, organizasyonun iptal edildiğine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını belirterek, etkinliğin Girne’de düzenlenmesi için belediye olarak gerekli desteği verdiklerini ifade etti.

Organizasyonun özellikle Kıbrıslı Türk gençlerin uluslararası etkinliklere katılımı açısından önemli olduğunu belirten Şenkul, iptal kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

“Bölünmenin temeline beton döküyorlar”

Rum liderliğine tepki gösteren Şenkul, siyasi tutumun sanat ve spor gibi alanlara da taşındığını savundu.

Şenkul, “Sanat ve spor gibi alanlarda dahi Kıbrıslı Türklerin dünya ile bütünleşmesini engellemeye çalışarak adadaki bölünmenin temeline sürekli beton döküyorlar” dedi.

Organizasyon için emek veren girişimciler ve etkinliği bekleyen gençler adına üzgün olduğunu belirten Şenkul, iptalin kendileri için ilk olmadığını da ifade etti.

“Gelecek yıl daha büyük bir organizasyon yapacağız”

Şenkul, iptal kararına rağmen gençlere gelecek yıl için söz verdi.

“Gelecek sene aynı noktada, aynı tarihte EXİT’ten daha da dünyaca bilinen bir organizasyonu yapmak için hem şahsım hem de belediyemiz aktif rol alacaktır” diyen Şenkul, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda önüne çıkarılan engellere rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Şenkul, açıklamasını, “Kıbrıslı Türkler olarak belki nüfusumuz az, dünyadaki etkimiz sınırlı olabilir ama hiç kimse bizim başımızı öne eğemez” sözleriyle tamamladı.