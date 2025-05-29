Alsancak’ta ev kurşunladıktan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan 20 yaşındaki zanlı Rum Yönetimi yetkilileri tarafından KKTC'ye teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 23 Mayıs’ta Alsancak’ta Zeytinlik sokakta bir şahsa ait evi kurşunlayan meçhul şahsın E.B. (E-20) olduğu , zanlının yasal olmayan yolardan Güney Kıbrıs’a geçtiği tespit edildi.

Gerekli girişimin yapılmasıyla zanlı dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinden teslim alındığı Ledra Palace Sınır Kapısı’nda tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.