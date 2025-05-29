Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nda saat 10.00’da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrası ilk olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, ardından Cumhurbaşkanı Tatar basına açıklama yaptı.

Holguin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını, temmuz ayında New York’ta yapılacak gayriresmi toplantı için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Hafta içerisinde teknik komitelerle de görüştüğünü anımsatan Holguin, özellikle Gençlik Teknik Komitesi’yle yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Holguin, Cenevre toplantısında alınan kararlardan biri olan söz konusu komitenin, gelecek bağlarının kurulması için çok iyi bir yol olduğuna inandığını belirtti.

İki taraflı kültür ve çevre komiteleriyle de görüştüğünü ifade eden Holguin, Çevre Komitesi’nin güneş enerjisi projesi üzerinde çalışmalara devam ettiğini, bu konuda da temmuz için iyi sonuçların elde edilmesini temenni ettiğini kaydetti.

Holguin, yarın Rum lider Nikos Hristodulidis’le de toplantı yapacağına işaret ederek, ardından iki tarafın ticaret odalarıyla öğle yemeğinde buluşacağını, farklı alanlarda köprü kurulması için çalışmalara devam edeceğini söyledi.